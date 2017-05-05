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05 Mayıs 2017 Cuma 13:14

Dikkat Elektrik Kesintisi!

Lefkoşa’nın bazı bölgelerine yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.

Dikkat Elektrik Kesintisi!
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 Lefkoşa’nın bazı bölgelerine yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Hamitköy, Dumlupınar ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Şehit Çocuğu Arsaları, Gönyeli Belediye Başkanlığı Binası’nın batısı, Öğretmen Sosyal Konutları, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Mahkemeler bölgesi ve Ledra Palas bölgeleri ile civarlarında elektrik kesintisi olacak.

Çalışmalardan dolayı 09.00-14.00 saatleri arasında ise Lefkoşa İhtiyat Sandığı Dairesi’nin bulunduğu bölge ve civarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

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