Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

Girne’de kanalizasyon çalışmaları nedeniyle salı günü bazı yollarda trafik için düzenlemeler yapıldı.Girne Belediyesi’nin açıklamasına göre, salı günü Yeni Liman çemberi ile Bellapais kavşağı arasında Girne Belediyesi tarafından yapılacak kanalizasyon çalışmaları nedeniyle bölge kısmi olarak trafiğe kapatılacak.Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, İskenderun Caddesi ve Uğur Mumcu Bulvarı’ndan gelen araçlar, Yeni Liman çemberini kullanarak Semih Sancar Caddesi’ne doğru seyir edebilecek ancak Semih Sancar’dan gelen araçlar Yeni Liman çemberine doğru gidemeyecek ve Bellapais Trafik Işıkları’ndan sağa veya sola yönlendirilerek Kurtuluş Caddesi’ni kullanmak zorunda kalacak.Salı günkü çalışmalar boyunca trafiğin denetimli verileceği belirtilerek trafik işaret ve işaretçilerine uyulması istendi.