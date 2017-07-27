Dikkat! Bu Yol Hafta Sonu Trafiğe Kapalı Olacak

Girne’deki Semih Sancar Caddesi hafta sonu trafiğe kapalı olacak.
Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, cadde, Cumartesi ve Pazar günü 08:30-18.00 saatleri arasında yapılacak asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapanacak.
Çalışmalar kapsamında, Yeni Liman Çemberi ile Beylerbeyi (Bellapais) trafik ışıkları arasındaki güzergahta asfalt kemirme ve asfalt serimi işlemi yapılacak.
Açıklamada, güzergah kısmen trafiğe kapalı olacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.