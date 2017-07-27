Dikkat! Bu Yol Hafta Sonu Trafiğe Kapalı Olacak

Çalışmalar kapsamında, Yeni Liman Çemberi ile Beylerbeyi (Bellapais) trafik ışıkları arasındaki güzergahta asfalt kemirme ve asfalt serimi işlemi yapılacak.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, cadde, Cumartesi ve Pazar günü 08:30-18.00 saatleri arasında yapılacak asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapanacak.