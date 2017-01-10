DİKKAT BU UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ!

Ercan Havalimanı’nda da bugün ve yarın yapılacak toplam 15 uçuş iptal edildi.Havayolu şirketleri İstanbul bağlantılı uçuşlarını iptal etti.Türk Hava Yolları (THY), Atlasglobal, Pegasus, Anadolujet ve Onurair İstanbul bağlantılı uçuşlarını iptal etti.Sivil Havacılık Dairesi, iptal edilen tarifeli Ercan uçuşları ile ilgili açıklama yaptı.Buna göre; bugün yapılması beklenen Pegasus’un 520 sefer sayılı Stansted-Sabiha Gökçen- Ercan uçuşu ile THY’nin 965 sefer sayılı Ercan-İstanbul Atatürk Havalimanı uçuşları iptal edildi.Dairenin açıklamasına göre, kötü hava şartlarından geliş ve gidişlerde bugün ve yarın yapılacak toplam 15 uçuş etkilendi.