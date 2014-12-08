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Türkiye genelinde emniyetin verilerine göre 40-45 kişiden oluşan 20 ayrı grup telefon dolandırıcılığı yapıyor.

Dikkat! Bu Numara Sizi De Aramış Olabilir

Türkiye genelinde emniyetin verilerine göre 40-45 kişiden oluşan 20 ayrı grup telefon dolandırıcılığı yapıyor.

08 Aralık 2014 Pazartesi 18:03
Dikkat! Bu Numara Sizi De Aramış Olabilir
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Dikkat! Bu Numara Sizi De Aramış Olabilir

Türkiye genelinde emniyetin verilerine göre 40-45 kişiden oluşan 20 ayrı grup telefon dolandırıcılığı yapıyor.




Sesi güzel, ikna kabiliyeti yüksek ve hitabeti kuvvetli olan dolandırıcılar, çeteler arasında yüzde 25-30 pay verilerek 'transfer' oluyor. Binlerce kişinin milyonlarca lirasını alan telefon dolandırıcılarının da borsası oluştu. İnsanları telefonla kandırarak etkileyen 'güzel sesli ve hitabeti iyi' olan telefon dolandırıcıları artık çeteler arasında transfer oluyor. Bu kişilere yeteneğine göre yüzde 25-30 oranında pay veriliyor.

'ÇİFTÇİLİK YAPMA GEL BİZE KATIL'
Habertürk'ten Bedirhan ÖZYİĞİT'in haberine göre, başarılı kuryelerse yüzde 3-5 oranında payla ödüllendiriliyor. Emniyet raporlarına göre, Türkiye'de 20 ayrı grup, 40-50'şer kişilik ekiplerle telefon dolandırıcılığı yapıyor. Son zamanlarda İstanbul merkezli bir grubun '850'yle başlayan telefon numarası kullandığı öğrenildi.

HEP AYNI İFADE
Emniyet raporlarına giren diğer bilgilere göre tele-dolandırıcılar çiftçilik yapanların da aklını çelmeye çalışıyor. Dar gelirli çiftçiler, “Çiftçilikten elde ettiğiniz parayla geçinemezsiniz, bize katılın” denilerek ikna ediliyor. Polise yakalanan kuryelerse emniyette hep aynı ifadeleri veriyor. Kendilerini savcı veya polisin aradığını belirten kuryeler, “operasyon yapılacağını, bu yüzden polise yardımcı olmak istediklerini, kendilerinin de oyuna geldiğini” söylüyor. 

Son Güncelleme: 08.12.2014 18:05
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