Dikkat Bu Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) orta gerilim hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Güzelyurt'ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Güzelyurt Sanayi Bölgesi’ne, Güzelyurt Sosyal Konutlar Bölgesi’ne, Yukarı Bostancı Sınır Kapısı’na, Akçay’a, Zümrütköy’e ve bu bölgedeki tesislerle su motorlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.