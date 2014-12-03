DİKKAT! 5 Saat Elektrik kesintisi var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) orta gerilim proje çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa ve civarındaki bazı bölgelerde 5 saat elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIB-TEK Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, bugün 09.00–14.00 saatleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) güney kampüsüne, Gazimağusa - Lefkoşa eski anayolu olarak bilinen güzergâhtaki Kaskon Ltd ve Şenay Plastik tesislerine, Tuzla’nın bir bölümüne, Güvercinlik ile Mutluyaka kavşaklarına ve Mutluyaka Girişi Halken Sitesi’nin bulunduğu bölgeye elektrik enerjisi verilemeyecek.