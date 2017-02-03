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03 Şubat 2017 Cuma 12:11

“digital Diyet” Adlı Kantara Kış Kampı’nın 1’inci Dönemi Başladı

Gençlik Dairesi’nin, “Digital Diyet” adlı Kantara Kış Kampı’nın 1’inci dönemi başladı.

'digital Diyet” Adlı Kantara Kış Kampı'nın 1'inci Dönemi Başladı
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Lefkoşa, 3 Ocak 17 (.): Gençlik Dairesi’nin, “Digital Diyet” adlı Kantara Kış Kampı’nın 1’inci dönemi başladı.

Gençlik Dairesi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’nun da katıldığı kampta, Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ ve Uzman Psikolog Fezile Olkanlı, gençlere “Bilinçli ve Güvenli İnternet kullanımı” üzerine seminer verdi.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, seminer öncesinde yaptığı konuşmada, bu yıl farklı bir uygulamaya gittiklerini belirterek, çağın bağımlılığı telefon, tablet ve bilgisayar oyunlarıyla güvenli internet kullanımına dikkat çekmek istediklerini vurguladı.

Toplumun sosyalleşmeden uzaklaşarak sanal ortamlarda hayatlarını yeniden dizayn ettiğini belirten Eroğlu, farkındalık yaratma adına ‘Digital Diyet’ kampına başvurduklarını kaydetti.

Eroğlu, amaçlarının gençlere sevgi, dostluk ve arkadaşlık kavramlarını aşılamak olduğunu belirterek, ülkesine sahip çıkan ve birbirini seven gençler görmek istediklerini vurguladı.

Gönüllü lider ve eğitim şefleriyle kamp çalışanlarına, özverilerinden ötürü teşekkür eden Eroğlu, “Bilinçli ve Güvenli İnternet kullanımı” konusunda seminer veren Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ ve Uzman Psikolog Fezile Olkanlı’ya da teşekkürlerini sundu.

(UG/FEZ) FOTOĞRAFLI

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