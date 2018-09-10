DGS TERCİHLERİNDE, GAÜ’YÜ İLK SIRADA TERCİH EDEN ADAYLARA %50 BURS İMKANI

Üniversite ve yükselen sektörler arasında, küresel alanda 50’inci yılına doğru ilerleyen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yüksek öğretimdeki deneyimi ile; çok boyutlu düşünen, nitelikli insan gücü yetiştiren ve dünya ile birlikte ön sıralarda etkin bir şekilde yer alan bir üniversite kimliği bünyesine, 2018-2019 akademik yılı ile birlikte DGS sınavı ile yerleşecek yeni öğrencilere, ilk tercihte %50 burs imkanı sunuyor.

GAÜ` den yapılan açıklamada; DGS sonuçlarına göre tercih yapacak aday öğrencilere, ilk tercihlerinde %50, ikinci tercihlerinde %25 ve üçüncü tercihlerinde ise; %20 burs imkanının sağlanacağı bilgisi verildi. Kazanılan bursların 5 yıl kesintisiz olduğu belirtilen açıklamda, ABD, İngiltere, Moldova, Sri Lanka, Hong Kong, Türkiye ve Kıbrıs`ta yer alan GAÜ`nün tüm yerleşkelerinde de geçerli olduğu da belirtildi.

DGS sınavı ve üniversite hakkında ayrıntılı bilgilerin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüzyüze veya www.gau.edu.tr ile kayit@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 0392 650 20 00 (dahili: 1185-1179-1221-1198) no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.