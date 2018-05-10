Devrimci Komünist Birlik, Halklarının Birleşik Devrimci Mücadelesini Yükseltmesi Çağrısı Yaptı!

Devrimci Komünist Birlik, ülkenin bağımsızlığı, halkların özgürlüğü için verilen devrimci mücadeleye karşı egemenlerin tüm güçleriyle saldırdıklarını savunarak, işçi, emekçi Kıbrıs ve bölge halklarının birleşik devrimci mücadelesini yükseltmesi çağrısı yaptı.

Devrimci Komünist Birlik Sözcüsü Yusuf Alkım yazılı açıklamasında, Maraş bölgesine AP parlamenterlerinin ziyareti sırasında yapılan eylemi eleştirdi.

Eylemlerde özellikle devletlerin örgütlediği sivil faşist güçlerin kullanıldığını savunan Alkım, “Bu saldırıların üç beş faşistin planlaması, uygulaması olmadığını yüksek sesle haykıralım. Ne kuzeydeki ne de güneydeki faşist saldırılar karşısında susmayalım” dedi.

