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DEVRİMCİ KOMÜNİST BİRLİK, BAĞIMSIZLIK YOLU VE KIBRIS PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, İNGİLİZ YÜKSEK KOMİSERLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ DÜZENLEDİ

Devrimci Komünist Birlik, Bağımsızlık Yolu ve Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Suriye’deki savaşı ve “Kıbrıs’ın Suriye’deki savaş için kullanılmasını” protesto etti.

DEVRİMCİ KOMÜNİST BİRLİK, BAĞIMSIZLIK YOLU VE KIBRIS PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, İNGİLİZ YÜKSEK KOMİSERLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ DÜZENLEDİ

Devrimci Komünist Birlik, Bağımsızlık Yolu ve Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Suriye’deki savaşı ve “Kıbrıs’ın Suriye’deki savaş için kullanılmasını” protesto etti.

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:15
DEVRİMCİ KOMÜNİST BİRLİK, BAĞIMSIZLIK YOLU VE KIBRIS PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, İNGİLİZ YÜKSEK KOMİSERLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ DÜZENLEDİ
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Devrimci Komünist Birlik, Bağımsızlık Yolu ve Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Suriye’deki savaşı ve “Kıbrıs’ın Suriye’deki savaş için kullanılmasını” protesto etti.

Sözkonusu üç sivil toplum örgütünden yetkililer, Lefkoşa’daki İngiliz Yüksek Komiserliği önünde pankartlı eylem düzenledi.

ALKIM

Eylemde Devrimci Komünist Birlik adına yaptığı konuşmada Yusuf Alkım, Doğu Akdeniz’de tansiyonun giderek yükselmekte olduğunu, bazı ülkeler tarafından Kıbrıs’ın da bu savaşa dahil edilmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Kıbrıs’taki üslerin kullanılmasının sorgulandığı daha kapsamlı eylemler yapılması gerektiğini kaydeden Alkım, gelişmelere sessiz kalınmaması gerektiğini ve bu konudaki eylemlerini daha kitlesel bir hale dönüştürmek için çalışacaklarını ifade etti.

KAYA

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği adına ise Selver Kaya konuşmasında, Alevi olarak savaşı hiçbir şekilde teyit etmeyen bir kültüre sahip olduklarını, savaşlara son verilmesi gerektiğini, savaşların sonlandırılması için meydanlara inilmesi gerektiğini söyledi.

KELEŞZADE

Bağımsızlık Yolu adına ise Mustafa Keleşzade, Suriye’deki savaşın insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından biri olduğunu, 1’inci Dünya Savaşı’ndan daha çok insanın hayatını kaybettiğini, Suriye’deki savaşın “taşeronlar üzerinden, gerici ve cihatçı çeteler üzerinden” yürütüldüğünü savundu.

Bir tarafta ABD, diğer tarafta ise Rusya ve yandaşlarının Suriye üzerinden “paylaşım savaşı” vermekte olduğunu söyleyen Keleşzade, Kıbrıs’ın bu savaşta yüzen bir üs konumunda olduğunu, Suriye’deki saldırıya katılan İngiliz uçaklarının Kıbrıs’taki hava üssünden kalkmış olmasının adayı savaşın bir parçası yaptığını ve savaşın eşiğine sürüklediğini öne sürdü.

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