Devrimci Genel İş İle MEZ-KOOP.LTD Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı



DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası ile Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd. (MEZ-KOOP.LTD.) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

DEV-İŞ basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Devrimci Genel İş ile Mez-Koop Ltd. arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 2016 ile 2017 yıllarını kapsayacak.

Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit, imza töreninde yaptığı konuşmada, sendikanın 25 yıldır MEZ-KOOP’ta örgütlü olduğunu ve yeni sözleşmeyle 25. Yılı taçlandırdıklarını ve yenilenen sözleşmeyle çalışanların haklarının korunması yanında, sosyal haklarda yüzde 9 oranında artış sağlandığını ifade etti.

Sendikanın her zaman çalışanların refah, hak ve yaşam standartlarını koruma ve ilerletmek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Naşit, “Sendikalı yaşam, çalışanların; üretken, huzurlu, güvenceli bir çalışma ortamında bulunması demektir, dolayısıyla özel sektördeki örgütlenmenin önündeki engellerin kalkması ve sektörel bazda toplu iş sözleşmesi düzenine geçilmesi gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

Ülkede uygulanan ‘neo-liberal politikların’ sonucu olarak, kooperatifçilik ve kooperatiflerin yoğun baskı altına alındığı bir dönemden geçilmekte olduğunu savunan Naşit, “Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd.’in güçlü ve güvenilir bir yapıyla, bugün 4 şubede hizmet vermesi bizi mutlu eden bir durumdur. Bu toplu iş sözleşmemizin yenilenmesi sürecinde emeği olan herkese teşekkür ederken ülkemizin en eski örgütlenmesi ve dayanışma biçimi olan kooperatifçiliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini vurgularız” dedi.