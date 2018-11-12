Devlet Üretme Çiftliği Kasaplık Hayvan Satışı Yapacak

Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, kasaplık hayvan satışı yapacak.Daire’den yapılan duyuruda, 10 baş tosun, 10 baş inek, 5 baş düve, 30 baş oğlak, 5 baş koç, 15 baş teke, 20 baş keçi ve 10 baş koyun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı belirtildi.Açıklamada, tekliflerin KDV’siz olması gerektiği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödeme olarak nakit veya banka teminatlı çek kabul edileceği, ihaleyi kazananların 23 Kasım mesai bitimine kadar bahse konu hayvanları almaması halinde, ihale kararının iptal edileceği belirtildi.

Satışa çıkarılan hayvanların Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği\'nde görülebileceği, tekliflerin 14 Kasım Çarşamba saat 11.00’e kadar, çiftliğin teklif kutusuna atılması gerektiği belirtildi.

(ID/HÖ)