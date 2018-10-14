banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Gazimagusa-Karpaz anayolunda uyuşturucu operasyonu
ARAÇDA UYUŞTURUCU
ASELSAN KKTC'de Yatırım Yapıyor
ASELSAN KKTC'DE YATIRIM YAPIYOR
Zeytinyağında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
YAĞ PLASTİK KAPLARDA MUHAFAZA EDİLMEMELİ
banner282

Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu “şahane Düğün”le Açtı

Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda yeni sezon, “Şahane Düğün” oyunuyla başladı.

Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu “şahane Düğün”le Açtı

Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda yeni sezon, “Şahane Düğün” oyunuyla başladı.

14 Ekim 2018 Pazar 07:22
Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu “şahane Düğün”le Açtı

Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda yeni sezon, “Şahane Düğün” oyunuyla başladı.

Lefkoşa AKM’de geçtiğimiz cuma akşamı ilk kez seyircisiyle buluşan oyundaki olay örgüsü ve karakterlerin düştükleri durumdan kurtulma mücadelesi izleyicide büyük merak uyandırırken, bolca da güldürdü.

İzleyenlerden büyük ilgi gören oyun ayakta alkışlandı.

Şahane Düğün’de evleneceği günün sabahı yatakta tanımadığı biriyle uyanan damat adayının ve zincirleme şekilde işin içine karışanların mücadelesini konu alıyor.

Robin Hawdon’un yazıp, Özcan Özer’in çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği “Şahane Düğün”, her cuma saat 20.00’de Lefkoşa AKM’de sahnelenecek.

Ahmet Alper Ayana, Deniz Aslım, Cevahir Caşgir, Zehra Evliya Parıldak, Birce Birsel Çağlar Çiçekli ve Özlem Özkaram’ın rol aldığı oyunla ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 2287191 veya 2280191 numaralı telefonların aranabileceği belirtildi.

(GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu, Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la Bir Araya Geldi
Ataoğlu, Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la Bir Araya Geldi
ASELSAN KKTC'de Yatırım Yapıyor
ASELSAN KKTC'de Yatırım Yapıyor
Zeytinyağında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Zeytinyağında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Özyiğit “ISESCO 13. Eğitim, Bilim Ve Kültür Genel Konferansı”na Katıldı
Özyiğit “ISESCO 13. Eğitim, Bilim Ve Kültür Genel Konferansı”na Katıldı
Makenzi Plajında Bulunan Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı
Makenzi Plajında Bulunan Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı
Harid Fedai Ölümünün 1. Yıldönümünde Anıldı
Harid Fedai Ölümünün 1. Yıldönümünde Anıldı
E-kimlik Hizmet Ağı, Pazartesi Gününden İtibaren Lefkoşa Kaymakamlığı’nda Devreye Giriyor
E-kimlik Hizmet Ağı, Pazartesi Gününden İtibaren Lefkoşa Kaymakamlığı’nda Devreye Giriyor
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konserler Gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konserler Gerçekleştirecek
En çok yağış alan bölgeler
En çok yağış alan bölgeler
Akıncı: “Kıbrıs Sorununda Cumhurbaşkanı Sıfatı İle Kıbrıslı Türk Lideri Yetkilendirip Devreye Koyan Kıbrıs Türk Halkıdır...”
Akıncı: “Kıbrıs Sorununda Cumhurbaşkanı Sıfatı İle Kıbrıslı Türk Lideri Yetkilendirip Devreye Koyan Kıbrıs Türk Halkıdır...”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim