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Devlet Tiyatroları, “bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” İsimli Oyunun Prömiyerini Yaptı

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” isimli çocuk oyununun prömiyerini yaptı.

Devlet Tiyatroları, “bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” İsimli Oyunun Prömiyerini Yaptı

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” isimli çocuk oyununun prömiyerini yaptı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:10
Devlet Tiyatroları, “bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” İsimli Oyunun Prömiyerini Yaptı
Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” isimli çocuk oyununun prömiyerini yaptı.

Devlet Tiyatroları adına yapılan yazılı açıklamada, Nergül Tuncay Fellahoğlu’nun yönettiği oyunun prömiyeri Güzelyurt Tiyatro Günleri kapsamında bugün yapıldı.

Oyunda Çağla Topcan, Mehmet Samer, Çağda Özsoy, Hüseyin Çakırlı ve Ruhsan Ankay rol alıyor.

(ID/SEL) FOTOĞRAFLI
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