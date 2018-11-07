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Devlet Tiyatroları 15 Bin Çocuğa Ulaşmayı Hedefliyor

“BREMEN MIZKACILARI’NIN ZAFERİ” OYUNU 12 KASIM’DA GÜZELYURT’TA SAHNELENMEYE BAŞLAYACAKLefkoşa, 7 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Mehmet Samer\'in yazdığı, Nergül Tuncay Fellahoğlu\'nun yönettiği

Devlet Tiyatroları 15 Bin Çocuğa Ulaşmayı Hedefliyor

“BREMEN MIZKACILARI’NIN ZAFERİ” OYUNU 12 KASIM’DA GÜZELYURT’TA SAHNELENMEYE BAŞLAYACAKLefkoşa, 7 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Mehmet Samer\'in yazdığı, Nergül Tuncay Fellahoğlu\'nun yönettiği

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:35
Devlet Tiyatroları 15 Bin Çocuğa Ulaşmayı Hedefliyor

“BREMEN MIZKACILARI’NIN ZAFERİ” OYUNU 12 KASIM’DA GÜZELYURT’TA SAHNELENMEYE BAŞLAYACAK

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Mehmet Samer\'in yazdığı, Nergül Tuncay Fellahoğlu\'nun yönettiği "Bremen Mızıkacıları\'nın Zaferi" adlı çocuk oyunuylaKKTC genelinde 15 bine yakın çocuğa ulaşmayı hedefliyor.
Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, ilkokul bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencileriyle buluşacak oyun 12 Kasım\' da Güzelyurt Tiyatro Günleri kapsamında Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi\'nde sahnelenecek.
Oyun tüm çocuklara ücretsiz sahnelenecek.
(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI
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