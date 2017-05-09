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09 Mayıs 2017 Salı 08:56

Devlet Piyangosu’nun Dün Akşamki Çekilişinde Büyük İkramiye Satılmayan Bilete İsabet Etti

Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde 200 bin TL’lik büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti, büyük ikramiye 400 bin TL olarak 18 Mayıs’a devretti.

Devlet Piyangosu'nun Dün Akşamki Çekilişinde Büyük İkramiye Satılmayan Bilete İsabet Etti
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18 MAYIS’TAKİ ÇEKİLİŞTE BÜYÜK İKRAMİYE 400 BİN TL

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde 200 bin TL’lik büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti, büyük ikramiye 400 bin TL olarak 18 Mayıs’a devretti.

Piyangolar Birimi, Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde büyük ikramiyenin “07772” numaralı satılmayan bilete isabet ettiğini, 18 Mayıs’ta büyük ikramiyenin 400 bin TL, toplam ikramiyenin 724 bin 100 TL olacağını duyurdu.

Biletler bugünden itibaren 15 TL’ye satın alınabilecek.

Piyangolar Birimi, vatandaşların tüm çekiliş sonuçlarını Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi www.kktcpiyangolar.com adresinden kontrol edebileceğini belirtti.

Biletlerin buradan kontrol edilmeden atılmaması uyarısında bulunuldu, sitede güncel haberlere ulaşılabileceği de hatırlatıldı.

(RÇ/ŞEB)

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