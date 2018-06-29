Devlet Piyangosu Çekildi...400 Bin Tl\'lik Büyük İkramiye “67485

400 BİN TL\'LİK BÜYÜK İKRAMİYE “67485" NUMARALI BİLETİN

Lefkoşa, 29 Haziran 18 : Devlet Piyangosu dün akşam çekildi. 400 bin TL\'lik büyük ikramiye "67485" numaralı bilete isabet etti.

Biletin, Girne bayisi Turgay Şahin tarafından satıldığı açıklandı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi konuyla ilgili duyurusunda, çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere resmi internet siteleri www.kktcpiyangolar.com adresinden ulaşabileceğini belirterek, “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” uyarısında bulundu.

8 Temmuz tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 200 bin TL, toplam ikramiye 524 bin 100 TL olacak. 15 TL olan biletler bugünden itibaren satışa sunulacak.

(RÇ/ŞEB)