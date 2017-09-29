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29 Eylül 2017 Cuma 09:57

Devlet Piyangosu Çekildi

Devlet Piyangosu’nun 28 Eylül çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “46974” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu Çekildi
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BÜYÜK İKRAMİYE “46974” NUMARALI BİLETE İSABET ETTİ

Lefkoşa, 29 Eylül 17 : Devlet Piyangosu’nun 28 Eylül çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “46974” numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, çekiliş dün akşam gerçekleştirildi.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.

8 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet fiyatı 15 TL olacak. Biletler bugün satışa sunulacak.

(ÖZ/HA)

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