Devlet Hastanesi Bölgesinde Bazı Yollar Hafta Sonu Trafiğe Kapalı Olacak

Lefkoşa, 21 Eylül 2018 (.): Lefkoşa’da Devlet hastanesi bölgesindeki çembere giden bazı yollar yarın ve pazar günü trafiğe kapalı olacak.



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yakınındaki çember etrafında yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapacağını duyurdu.



Yarın sabah 07.30’da başlayacak çalışmalar, 24 Eylül Pazar da devam edecek. Bu nedenle bölgedeki bazı yollar çalışmalar boyunca trafiğe kapalı olacak.



(ID/ÖK)





