Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi, Havalı Ve Ateşli Av Tüfekleri Satışı Yapılacağını Duyurdu

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırmayla havalı ve ateşli av tüfekleri satışı yapılacağını duyurdu.

AÇIK ARTIRMA 12 EYLÜL’DE

Lefkoşa, 29 Eylül 17 : Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırmayla havalı ve ateşli av tüfekleri satışı yapılacağını duyurdu.

Ateşli Silah Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne teslim edilen silahlar, 12 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da Lefkoşa Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü binasının bodrum katında yapılacak açık artırmayla peşin para karşılığında satılacak.

UYGUNLUK BELGESİ İBRAZ ETMEK ZORUNLU

Daire, açık artırmaya katılacaklarla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, adına kayıtlı silah bulunan kişiler, kimlikleri ve 12 TL 10 kuruşluk damga puluyla ilçe polis müdürlüğüne bağlı bölge karakoluna veya ilçe polis müdürlüğüne müracaat ederek uygunluk belgesi temin edecek. Bu belge, açık artırmadan önce Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne ibraz edilecek. Belge ibrazı zorunlu olacak.

KİŞİLERİN, AÇIK ARTIRMAYA KATILABİLMESİ İÇİN 5 AV TÜFEĞİNDEN FAZLA SİLAHI OLMAMASI GEREK

Açık artırmaya, ateşli silah almaya uygun, 21 yaşını doldurmuş KKTC vatandaşları katılabilecek. Kişilerin av maksatlı 3, atış maksatlı 2, toplamda 5 av tüfeğinden fazla silahı olmaması gerek.

Açık artırmada silah alanlar, 166 TL’lik damga pulu harcıyla 48 saat içinde bağlı bulundukları ilçe polis müdürlüğü Ateşli Silahlar şubelerinde kayıt yaptıracak; 48 saat içinde kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.

(RÇ/ÖK)

