Devlet Üretme Çiftlikleri, Rezerv Arazilerinin Kiralanması İçin Başvuru Kabulüne Başladı

Devlet Üretme Çiftlikleri’nin (DÜÇ) kontrolündeki rezerv arazilerinin kiralanması için başvurular başladı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre müracaatlar, bugünden itibaren 28 Eylül’e kadar, DÜÇ Müdürlüğü, Lefkoşa Merkez veya Çömlekçi Şubesi’ne yapılabilecek.



Başvuru sırasında kimlik kartı fotokopisi, ikametgâh belgesi, Veteriner Dairesi’nden alınacak olan güncel hayvan varlığını gösteren belge ve Hayvancılar Birliği üyelik belgesi istenecek.



Öte yandan, geçmiş yıllardan kalma borcu bulunanların başvuruları dikkate alınmayacağı açıklandı.