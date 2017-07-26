Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20

Devlet Üretme Çiftlikleri, Kasaplık 10 Tosunu Satışa Çıkardı

Devlet Üretme Çiftlikleri, kasaplık 10 tosunun satışa çıkarıldığını, kapalı zarfla kabul edilecek fiyat teklifleri için son başvuru tarihinin 2 Ağustos olduğunu duyurdu.

Devlet Üretme Çiftlikleri, Kasaplık 10 Tosunu Satışa Çıkardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

FİYAT TEKLİFLERİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 2 AĞUSTOS

 Devlet Üretme Çiftlikleri, kasaplık 10 tosunun satışa çıkarıldığını, kapalı zarfla kabul edilecek fiyat teklifleri için son başvuru tarihinin 2 Ağustos olduğunu duyurdu.

Kasaplık satışına sunulan tosunların Margo Çiftliği’nde görülebileceği belirtildi.

Devlet Üretme Çiftlikleri’nden yapılan açıklamada, kasaplık hayvan satışının şartlarına yer verilerek,  “10 tosun için kapalı zarf yöntemiyle teklif kabul edileceği, hayvanların canlı ağırlık üzerinden satılacağı, tekliflerin KDV’siz verileceği, ödemelerin peşin veya banka teminatlı çekle yapılacağı” kaydedildi.

İdarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı da ifade edildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 2 AĞUSTOS

Tekliflerin en geç 2 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Margo Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ihaleyi kazananların en geç 11 Ağustos’a kadar, hayvanları Margo Çiftliği’nden almak zorunda olduğu, mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması halinde ihalenin iptal edileceği duyuruldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
26 Temmuz 2017 Çarşamba Ek Gündem 26 Temmuz 2017 Çarşamba Ek Gündem
Tkp Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Davulcu, Ekonomideki Gelişmeleri Ve Asgari Ücretteki Değişikliği Değerlendirdi Tkp Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Davulcu, Ekonomideki...
İskele’de “güzelyalı Beykoz Parkı” Açıldı İskele’de “güzelyalı Beykoz Parkı” Açıldı
Kamu-sen: “yeni Asgari Ücret Sosyo Ekonomik Koşullarda Kabul Edilemez Bir Miktar” Kamu-sen: “yeni Asgari Ücret Sosyo Ekonomik Koşullarda...
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Ekipleri 46 İş Yerini Denetledi Ltb Halk Sağlığı Şubesi Ekipleri 46 İş Yerini...
Ataoğlu, Mıss Kuzey Kıbrıs Güzellik Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmalarının Finalistlerini Kabul Etti Ataoğlu, Mıss Kuzey Kıbrıs Güzellik Ve Bay Kuzey...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

26 Temmuz 2017 Çarşamba Ek Gündem
Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması” adaylarını...

Haberi Oku