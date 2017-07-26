Devlet Üretme Çiftlikleri, Kasaplık 10 Tosunu Satışa Çıkardı

Devlet Üretme Çiftlikleri, kasaplık 10 tosunun satışa çıkarıldığını, kapalı zarfla kabul edilecek fiyat teklifleri için son başvuru tarihinin 2 Ağustos olduğunu duyurdu.

FİYAT TEKLİFLERİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 2 AĞUSTOS

Devlet Üretme Çiftlikleri, kasaplık 10 tosunun satışa çıkarıldığını, kapalı zarfla kabul edilecek fiyat teklifleri için son başvuru tarihinin 2 Ağustos olduğunu duyurdu.

Kasaplık satışına sunulan tosunların Margo Çiftliği’nde görülebileceği belirtildi.

Devlet Üretme Çiftlikleri’nden yapılan açıklamada, kasaplık hayvan satışının şartlarına yer verilerek, “10 tosun için kapalı zarf yöntemiyle teklif kabul edileceği, hayvanların canlı ağırlık üzerinden satılacağı, tekliflerin KDV’siz verileceği, ödemelerin peşin veya banka teminatlı çekle yapılacağı” kaydedildi.

İdarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı da ifade edildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 2 AĞUSTOS

Tekliflerin en geç 2 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Margo Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ihaleyi kazananların en geç 11 Ağustos’a kadar, hayvanları Margo Çiftliği’nden almak zorunda olduğu, mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması halinde ihalenin iptal edileceği duyuruldu.