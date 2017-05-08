Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:13

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Küçük Ve Büyükbaş Hayvan Satışı Yapıyor

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ihale usulüyle 16 büyükbaş, 125 de küçükbaş hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Küçük Ve Büyükbaş Hayvan Satışı Yapıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ihale usulüyle 16 büyükbaş, 125 de küçükbaş hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, 10 baş tosun, 6 baş inek, 55 baş oğlak, 40 baş kuzu, 10 baş koyun ve 20 baş keçinin kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satışa çıkarıldığı, tekliflerin katma değer vergisiz sunulması gerektiği kaydedildi.

Tekliflerin 15 Mayıs Pazartesi saat 11.00’e kadar Şehit. Tğm. Doğuş Uran Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği belirtilen açıklamada, peşin veya banka teminatlı çekle ödeme kabul edileceği, ihaleyi kazananın 26 Mayıs Cuma mesai bitimine kadar hayvanları teslim almaması halinde ihale kararının iptal edileceği duyuruldu.

Satışa sunulan ineklerin Çömlekçi; diğer hayvanların ise Şehit. Tğm. Doğuş Uran Çiftliği’nde bulunduğu ve ziyaret edilebileceği de kaydedildi.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğlence Mekânına Arabası İle Girdi Eğlence Mekânına Arabası İle Girdi
Düğün Dönüşü Kaza Yaptılar Düğün Dönüşü Kaza Yaptılar
Tıp-iş Ülke Genelinde Eylem Başlattı Tıp-iş Ülke Genelinde Eylem Başlattı
Lerzan Kürkçü’nün Sergisi 15 Mayıs’ta İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda Lerzan Kürkçü’nün Sergisi 15 Mayıs’ta İsmet...
Mete Adanır Caddesi Trafiğe Kapatıldı Mete Adanır Caddesi Trafiğe Kapatıldı
Kamuda Yaz Mesaisi Başladı Kamuda Yaz Mesaisi Başladı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Eğlence Mekânına Arabası İle Girdi

Haberi Oku