Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Küçük Ve Büyükbaş Hayvan Satışı Yapıyor

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ihale usulüyle 16 büyükbaş, 125 de küçükbaş hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, 10 baş tosun, 6 baş inek, 55 baş oğlak, 40 baş kuzu, 10 baş koyun ve 20 baş keçinin kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satışa çıkarıldığı, tekliflerin katma değer vergisiz sunulması gerektiği kaydedildi.

Tekliflerin 15 Mayıs Pazartesi saat 11.00’e kadar Şehit. Tğm. Doğuş Uran Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği belirtilen açıklamada, peşin veya banka teminatlı çekle ödeme kabul edileceği, ihaleyi kazananın 26 Mayıs Cuma mesai bitimine kadar hayvanları teslim almaması halinde ihale kararının iptal edileceği duyuruldu.

Satışa sunulan ineklerin Çömlekçi; diğer hayvanların ise Şehit. Tğm. Doğuş Uran Çiftliği’nde bulunduğu ve ziyaret edilebileceği de kaydedildi.