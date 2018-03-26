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DEVLET TİYTAROLARI "SAHNESİZ GEÇEN 19 YILI" ANLATMAK İÇİN ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRECEK

DEVLET TİYTAROLARI "SAHNESİZ GEÇEN 19 YILI" ANLATMAK İÇİN ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRECEK

26 Mart 2018 Pazartesi 14:48
DEVLET TİYTAROLARI "SAHNESİZ GEÇEN 19 YILI" ANLATMAK İÇİN ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRECEK
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DEVLET TİYTAROLARI "SAHNESİZ GEÇEN 19 YILI" ANLATMAK İÇİN ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRECEK

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle sahnesiz  geçen 19 yılın zorluklarını  hatırlatmak ve sorunlarını dile getirmek  adına bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirecek. 
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, yarın saat 10.00’da ilk olarak Cumhurbaşkanlığı, 11.30’da Meclis Başkanı, saat 12.00’de ise Başbakanlık ziyaret edilecek. 
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan, 19 yıldır sahnesiz tiyatro yapmaya çalışan, kendine alternatifler üreten zaman içinde tamamen unutulan K.T. Devlet Tiyatroları için bu yıl yapıcı kararlar alınması temennisinde bulundu. 
Doğan, hem Kıbrıs Türk Tiyatrosu’na, hem de ülkeye yakışır bir tiyatro sahnesine sahip olunmasını diledi.

Anahtar Kelimeler:
Halil İbrahim Doğan27 Mart Dünya Tiyatro GünüKıbrıs Türk Devlet Tiyatroları
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