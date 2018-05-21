Devlet Tiyatroları Şahane Düğün Oyununun Provalarını KTAMS Salonu’nda Yapmak İçin Protokol İmzaladı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan, “Şahane Düğün” isimli oyun provalarında KTAMS tiyatro salonunun kullanımı için hazırlanan protokolü imzalamak üzere KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ı ziyaret etti.

Ziyarette tiyatro sanatçısı Ertaç Hazer ve KTAMS Örgütlenme Sekreteri Serman Yiğit de hazır bulundu.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları müdürü Halil İbrahim Doğan, ziyarette KTAMS’ın tiyatro salonunu Devlet Tiyatroları’nın kullanımına vermesinin büyük bir duyarlılık göstergesi olduğunu söyledi. 20 yıl önce yanan Devlet Tiyatro salonunun hala yenilenmediğini belirten Doğan; hükümete çağrı yaparak yeni salonun yapılmasını talep etti.

Sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle tiyatro salonu yapımının sürekli gündemde tutulmasını ve en kısa zamanda yenilenmesini dileyen Doğan; KTAMS’a her zaman Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yanında olduğu için teşekkür etti.

BENGİHAN

KTAMS başkanı Güven Bengihan ise yaptığı konuşmada, KTAMS’ın özelde üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyan, bunun yanında toplumsal, çevresel, kültürel ve sanatsal konulara da duyarlılık gösteren ve Kıbrıs’ta çözüm ve barış için mücadele eden bir örgüt olduğunu vurguladı.



Tiyatronun, toplumun sevinçlerini sıkıntılarını anlamaya yardımcı olan en eski sanat dallarından biri olduğunu, toplumların gelişmesinde, kültürlerarası etkileşimde önemli bir rol oynadığını kaydeden Bengihan, ülkedeki sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kullanmak, seyirci ile daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Bengihan şöyle devam etti:

“20 yıl önce yanan K.T. Devlet Tiyatroları binasının hala yenilenmemiş olması bizler açısından da çok üzücüdür. Sendikamız bu sorumluğun bilinciyle; sanatın ve kültürün gelişmesi, barış ve demokrasi kültürünün de bu topraklarda varlığını koruması ve geliştirebilmesi için her türlü sanatsal ve kültürel etkinliklere destek olmuştur. Bundan sonra da olacaktır.”

KTAMS tiyatro salonunun belirli bir süreliğine Devlet Tiyatroları'nın kullanımına verilmesinin kendileri için de sevindirici olduğunu söyleyen Bengihan, “Bu sürece ne kadar katkı koyarsak; hem sanata hem de topluma o kadar faydası olacağını düşünmekteyiz. Temennimiz; bizim gösterdiğimiz bu duyarlılığı yetkililerin de göstererek, en kısa sürede K.T. Devlet Tiyatrolarının hak ettiği tiyatro binasına kavuşmasıdır. Biz elimizden geldiğince sizlerle işbirliği içerisinde olmaya hazırız ve bundan sonra da buna devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından; “Şahane Düğün” isimli oyunun prova tarihlerini içeren protokol imzalandı.