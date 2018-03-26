Devlet seyirci kalmasın

Merkezi Cezaevi’nde doğan ve yedi aydır da kadın mahkûm ve gardiyanlar tarafından el üstünde tutulan Emre bebek için endişe başladı. Anne ise bebeği istemiyor

VUKUATLARI BİTMİYOR: Annesinin işlediği uyuşturucu suçu nedeniyle gözlerini cezaevinde 7 ay önce dünyaya açan Emre bebek, dört duvar arasında 29 kadın mahkûm ve tutukluyla büyüyor. Çocuk annenin sürekli vukuatlarına devam etmesi endişe yarattı. Tahliye sonrası, “sosyal devletin” devreye girmesi istendi

İSTEMİYOR: Emre bebeğin annesi T.T., bebeği ile ilgilenmiyor, sürekli sorun çıkardığı için tecrit cezası alırken, bebeğe 29 kadın mahkum ve tutuklunun yanı sıra kadın gardiyanlar annelik yapıyor

Devrim DEMİR

Emre bebek 7 aylık ve annesinin işlediği suç nedeniyle gözlerini cezaevinde dünyaya açtı. Diğer bebekler gibi şanslı doğmayan talihsiz bebek, annesi tarafından istenmiyor, cezaevi çalışanları ve tutuklu mahkûm kadınlar tarafından bakılıyor.

Gazimağusa’da uyuşturucu suçundan Haziran ayından bu yana tutuklu yargılanan ve Ağustos ayında cezaevinde hayata gözlerini açan Emre bebek için cezaevi çalışanları endişeli.

Emre bebeğin annesi T.T., bebeği ile ilgilenmiyor, sürekli sorun çıkardığı için tecrit cezası alırken, bebeğe 29 kadın mahkum ve tutuklunun yanı sıra kadın gardiyanlar annelik yapıyor.

Kadınlar koğuşunun neşesi haline gelen Emre bebeğe sahip çıkan kadın mahkûm ve tutuklular annenin tavrından rahatsız.

Gardiyanların ve kadın mahkûmların zorlaması ile bebeğe annelik yapmaya çalışan 18 yaşındaki T.T.’nin tavrından dolayı, bebeğe bakanlar bebeğin cezaevinden annesinin tahliye olmasından sonra ne olacağı konusunda endişeli.

“Bizimle uyuyor”

Havadis’e ulaşan bazı kadın tutuklu ve mahkûmlar Emre bebek için çok endişeli. Annenin tavrından rahatsız olan kadınlar, şunları söyledi:

“Emre bebek hepimizin burada ona çok iyi bakıyoruz. Onun olması gereken yer belki burası değil ama onun sağlığı için her türlü ortam sağlandı. Hiçbir şeye ihtiyacı yok her şey fazlası ile ona geliyor tek ihtiyacı olan anne sevgisi.

Annesi çok hırçın ve sürekli tecrit cezası alıyor, bebek bizimle uyuyor, oynuyor altını değiştirip mamasını veriyoruz.

Bunların hiç birinden ne biz nede kadın gardiyanlar asla şikayet etmiyoruz ama T.T., bir kez bile onu kucağına doğru dürüst alıp kokusunu ona hissettirmedi.

Gözümüzün önünde olduğu sürece biz Emre bebek için çok rahatız ama çıkınca ne olacak bilmiyoruz. İlgili birimler sesimizi duysun ve daha doğarken hayata şansız başlayan Emre bebeğe sahip çıksınlar.”

Kayalı: Bebeğe kadın mahkûm ve gardiyanlar bakıyor

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, Emre bebek ile ilgili Havadis’in sorularını yanıtladı. Bugün itibarı ile 530 hükümlü ve hükümsüz tutuklunun bulunduğu bunların 29’nun ise kadınların oluşturduğu cezaevinde zor şartlarda bir bebeğin olduğunu ifade eden kayalı, annenin tahliyesi sonrasında, devletin çocukla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Kayalı, şöyle devam etti:

“Emre bebek 7 ay önce annesinin tutuklu olduğu esnada gözlerini dünyaya açtı. Burada bizim gözümüzün önünde olduğu süreçte bebek çok şanslı.

Şu açıdan çok şanslı, burada anne dışında 29 kadın tutuklu ve kadın gardiyanlarımız bebeği sahiplendi. Onlar en iyi şekilde bebeğe bakıyor, ama anne buradan çıktıktan sonra esas sorun başlayacak.

Hükümsüz tutuklu olarak Haziran ayından bu yana cezaevinde bulunan T.T.’yi tahliye olduktan sonra ilgili kurumlar mercek altına almalı, çünkü bizim Emre bebekle ilgili kaygılarımız var.”

“Bağımlılıktan kurtulmayacak”

Kayalı, T.T.’nin uyuşturucu suçundan cezaevinde olduğunu, tutukluluk süresinde de içerde sürekli sorun çıkaran bir kişi olduğunu belirtti.

Kayalı endişelerini şu cümlelerle anlattı:

“T.T.’nin değişeceği konusunda hiçbir inancımız yok. Anne değişmeyecek, farklılık gösterip çocuğuna sahip çıkmayacak. T.T., ne bağımlılıktan kurtulmak için bir çaba sarf etti ne de bizi burada annelik yapabileceğine inandırabildi.

Haziran ayından bu yana sürekli sıkıntılı anlar yaşatıyor. Tecrit cezalarının yanında ziyaretçi yoksun bırakılma cezası da aldı.

Çalışanların, mahkûm ve tutuklu kadınlar tarafından annelik görevi için zorlansa da bunu yapmak istemiyor.”

“Emre bebeği suçlu olarak görmek istemiyoruz”

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, T.T.’nin şuan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu suçundan yargılandığını, cezasını alıp tahliye olduktan sonra ilgili birimlerin çocuk ve anneyi mutlaka gözetim altına alması gerektiğini söyledi.

Kayalı sözlerini şöyle noktaladı:

“Sosyal Hizmetler ya da çocuk yurdu mutlaka anne tahliye olunca izlemeli. Babanın kim olduğu bilinmiyor ama onun da sabıkalı olduğu söyleniyor. Biz burada gözlem yaptığımız kadar ıslah olacağını düşünmüyoruz. 7 aylık bebeğine bakmıyor, sürekli sorun yaratıp ceza alırken bebeğe cezaevi çalışanları ve mahkûm kadınlar sahip çıkıyor. Emre bebeğin bu ortamda büyümesi mümkün görünmüyor. Masum yavru bu ortamda potansiyel bir suçlu olarak büyüyebilir, onu da suçlu olarak görmek istemiyoruz.”

kaynak:havadis