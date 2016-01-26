Devlet Piyangosu’nda Büyük İkramiye 450 Bin TL

Devlet Piyangosu’nda 18 Ocak çekilişinin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 28 Ocak tarihine devreden büyük ikramiyenin 450 bin TL olduğu açıklandı.

KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından düzenlenen Devlet Piyangosu perşembe akşamı Genç TV ekranlarında canlı yayında çekilecek.

Toplam ikramiyenin 722 bin 700 TL olduğu Devlet Piyangosu’nun çekilişi, büyük ikramiye çıkana kadar tekrarlanacak.

Bu yılın başında yapılan değişikliğe göre, her ayın 15’i ve 30’unda çekilen Devlet Piyangosu, artık 8, 18 ve 28’i olmak üzere ayda 3 defa çekilecek.

Ayın 8’indeki ilk çekilişte çıkmayan ikramiye 18’indeki ikinci çekilişte 300 bin TL’ye yükselecek. Yine çıkmaması halinde 28’indeki üçüncü çekilişte 450 bin TL’ye yükselecek büyük ikramiye için, çıkana kadar çekiliş yapılacak. Bir ay içinde büyük ikramiyelerin hepsi ödenecek.