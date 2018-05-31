Devlet Piyangosu’nda 400 Bin TL Talihlisini Bekliyor...

TALİHLİNİN HENÜZ ORTAYA ÇIKMADIĞINI DUYURAN PİYANGOLAR BİRİMİ, BİLET ALANLARIN BİLETLERİNİ YENİDEN KONTROL ETMESİNİ İSTEDİ

Devlet Piyangosu’nun 28 Mayıs çekilişinde 400 bin TL’lik büyük ikramiye, talihlisini bekliyor.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs tarihli çekilişte, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan “14816” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyenin talihlisi henüz ortaya çıkmadı.

Açıklamada, Devlet Piyangosu bileti alanların biletlerini yeniden kontrol etmeleri istendi.