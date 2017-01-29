Devlet Piyangosu'nda Büyük İkramiye Lefkoşa'da

Devlet Piyangosu’nun 28 Ocak çekilişi dün akşam yapıldı. Çekilişte büyük ikramiye olan 200.000 TL, Lefkoşa’da satılan “53589” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun 28 Ocak çekilişi dün akşam yapıldı. Çekilişte büyük ikramiye olan 200.000 TL, Lefkoşa’da satılan “53589” numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden bilet, Lefkoşa bayisi Hüseyin Hoca tarafından satıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği, biletlerin bu adresten kontrol edilmeden atılmaması önerildi.