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01 Ocak 2017 Pazar 07:33

DEVLET PİYANGOSU'NDA BÜYÜK İKRAMİYE...

DEVLET PİYANGOSU'NDA BÜYÜK İKRAMİYE...
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DEVLET PİYANGOSU'NDA BÜYÜK İKRAMİYE, 161505 NUMARALI BİLETE İSABET ETTİ

Devlet Piyangosu Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye olan 1 milyon TL, 161505 numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Piyangosu’nun yeni yıl çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiyenin Lefkoşa bölgesinde satılan 161505 numaralı bilete isabet ettiği belirtildi.

Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Lefkoşa bayisi Taşer Kanlı tarafından satıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilir.

8 OCAK ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE 200 BİN TL

Devlet Piyangosu, Yılbaşı Özel Çekilişi’nin ardından normal olarak her ayın 8, 18 ve 28’inde, yani ayda üç kere şans dağıtmaya devam edecek. Devlet Piyangosu’nun 8 Ocak tarihli çekilişinde büyük ikramiye 200.000 TL olacak.


 
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