Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114129
ALTIN
170.902
DOLAR
3.9998
STERLİN
5.6450
EURO
4.9382
ALO 171 TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI…
ALO 171 TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI
Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Ercan’da 136 Adet Uyuşturucu Hap
ERCAN'DA 136 ADET UYUŞTURUCU HAP
Ercan’da uyuşturucu
Ercan’da uyuşturucu
banner256

Devlet Piyangosu çekildi! İşte talihli numaralar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu çekildi! İşte talihli numaralar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

28 Mart 2018 Çarşamba 23:10
Devlet Piyangosu çekildi! İşte talihli numaralar
banner238

28 Mart çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 400.000 TL’lik büyük ikramiye “27170” numaralı bilete isabet etti.

8 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 600.000 ve toplam ikramiye 924.100 TL olacak.Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (29 Mart 2018) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Son Güncelleme: 28.03.2018 23:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Fazla seksi’ olduğu gerekçesiyle film çekmesi yasaklandı
‘Fazla seksi’ olduğu gerekçesiyle film çekmesi yasaklandı
Merkezi Cezaevinden İsyan Mektubu
Merkezi Cezaevinden İsyan Mektubu
"KIBRIS TÜRKÜNÜN DE HAKKI VAR!"
"KIBRIS TÜRKÜNÜN DE HAKKI VAR!"
SAĞLIK BAKANI BESİM YOZGAT’TA HASTANE İNCELEDİ
SAĞLIK BAKANI BESİM YOZGAT’TA HASTANE İNCELEDİ
GÜRCAFER, ERCAN HAVAALANI İHALE SÜRECİNİN İNCELEMEYE ALINMASINI İSTEDİ
GÜRCAFER, ERCAN HAVAALANI İHALE SÜRECİNİN İNCELEMEYE ALINMASINI İSTEDİ
ERHÜRMAN: "DOĞRU YOLDA GİTMİYORUZ. HEPİMİZ DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"
ERHÜRMAN: "DOĞRU YOLDA GİTMİYORUZ. HEPİMİZ DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"
ALO 171 TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI…
ALO 171 TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI…
7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
TÖRE, GKK’YI ZİYARET ETTİ
TÖRE, GKK’YI ZİYARET ETTİ
Elektrik Kesintisi Olacak
Elektrik Kesintisi Olacak

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim