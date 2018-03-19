DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

DEVLET PİYANGOSU’NUN 200 BİN TL’LİK BÜYÜK İKRAMİYESİ “14044” NUMARALI BİLETE İSABET ETTİ

Devlet Piyangosu’nun 200 bin TL’lik büyük ikramiyesi “14044” numaralı bilete isabet etti.



Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.



28 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400 bin TL ve toplam ikramiye 724 bin 100 TL olacak.



Biletler fiyatı 15TL olarak bugünden itibaren satışa sunulac