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Devlet Piyangosu çekildi…

Devlet Piyangosu 18 Ağustos çekilişinde 400.000 TL’lik büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.

Devlet Piyangosu çekildi…

Devlet Piyangosu 18 Ağustos çekilişinde 400.000 TL’lik büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.

19 Ağustos 2018 Pazar 06:57
Devlet Piyangosu çekildi…

Devlet Piyangosu 18 Ağustos çekilişinde 400.000 TL’lik büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ağustos tarihli Devlet Piyangosu dün akşam çekildi.

Birimden yapılan açıklamaya göre, çekilişte büyük ikramiyenin “30928”nolu satılmayan bilete isabet etmesi nedeniyle 28 Ağustos tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 600.000 TL’ye yükseltildi.

28 Ağustos tarihinde geçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 600.000 TL, toplam ikramiye 924.100 TL ve bilet satış fiyatı 15 TL oldu. Açıklamaya göre biletler bugün satışa çıkıyor.
 

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Son Güncelleme: 19.08.2018 10:10
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