Devlet Piyangosu çekildi…

18 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE 400 BİN TL



Devlet Piyangosu’nun dün akşam gerçekleştirilen çekilişinde büyük ikramiye satılmayan “72373” numaralı bilete isabet etti ve devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye ise 724.100 TL olacak.

Biletler 15 TL’den bugün satışa sunuluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.

