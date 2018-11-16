Devlet Piyangosu 15 Kasım çekilişinde büyük ikramiye 114687’ye çıktı

Spor Dairesi Piyangolar Birimi 15 Kasım çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin, İskele Piyangolar Birimi Veznesi tarafından satılan "114687" numaralı bilete isabet ettiğini açıkladı.

Piyangolar Biriminden verilen bilgiye göre, Devlet Piyangosu dün akşam çekildi.

31 Aralık’ta gerçekleşecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 buçuk milyon TL ve toplam ikramiye 3 milyon 317 bin TL olacak.

Bilet fiyatı 30TL olarak bugünden itibaren satışa sunulacak.



Piyangolar Birimi biletlerin resmi siten kontrol edilmeden atılmaması uyarısında bulundu.

KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmî web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği de kaydedildi.