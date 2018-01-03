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DEVLET OKULLARI 8 OCAK’TA TATİL

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI, 8 OCAK PAZARTESİ GÜNÜNÜN SEÇİM NEDENİYLE KAMU OKULLARINDA TATİL OLMASINA KARAR VERİLDİĞİNİ DUYURDU

DEVLET OKULLARI 8 OCAK’TA TATİL

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI, 8 OCAK PAZARTESİ GÜNÜNÜN SEÇİM NEDENİYLE KAMU OKULLARINDA TATİL OLMASINA KARAR VERİLDİĞİNİ DUYURDU

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:20
DEVLET OKULLARI 8 OCAK’TA TATİL
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 8 Ocak Pazartesi gününün kamu okullarında tatil olmasına karar verildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milletvekilliği Erken Seçimi’nde bakanlığa bağlı okullarda görev yapan çok sayıda öğretmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevlendirilmesi nedeniyle bu kararın aldığı belirtildi. 

Açıklamada, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılan değişiklikler kapsamında gerek oy sayımının uzun süre alacağı, gerekse çok sayıda öğretmenin seçimde görev yapacak olması ve sandık kurulacak okullarda sınıfların tekrardan eğitime hazır hale getirilebilmesi göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi. 

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