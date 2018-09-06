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Devlet Mağdur Ediyor...!

Mağusa Limanında son günlerde personel sıkıntısı nedeniyle ithalatçıların yurt dışından getirdiği malların rehin kalması ciddi sorunlara neden oluyor...

Devlet Mağdur Ediyor...!

Mağusa Limanında son günlerde personel sıkıntısı nedeniyle ithalatçıların yurt dışından getirdiği malların rehin kalması ciddi sorunlara neden oluyor...

06 Eylül 2018 Perşembe 12:31
Devlet Mağdur Ediyor...!

Yurt dışından ülkeye birçok mal ve malzeme getiren ithalatçılar Mağusa Gümrüğünde yaşanan personel sıkıntısı nedeni ile mağdur ediliyor. Yurt dışından mal ve malzeme getiren ithalatçıların ürünleri gümrükte rehin kaldı. Görevli gümrük personelinin ikisinin eşlerinin doğum yapması, diğer ikisinin ise izinli olması geriye kalan üç personelden ikisinin ise raporlu olması limandan ülkeye mal getiren iş insanlarının ciddi şekilde mağdur edilmesine neden oldu.

Tek kalan personel görev kabul etmiyor..

Gümrükte çalışan personellerden izinli, raporlu ve eşleri doğum yaptığı için izinli olan personeller dışında tek kalan personel ise ek mesai ücretinin düşük olması nedeni ile görev kabul etmiyor. Tek kalan personelin görev kabul etmeyişi ise mal ve malzemelerin gümrükte rehin kalmasına buna bağlı olarak da iş insanlarının mağdur olmasına neden oldu. Büyük bir mağduriyet yaşayan ithalatçılara devlet yetkililerinin önerisi ise mallarını Lefkoşa Gümrüğü’ne taşımaları ve buradan gümrük işlemlerini yaptırması oldu. İthalatçılar yaşanan olayların skandal olduğunu ifade ederek mağdur edildiklerini belirtti.

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