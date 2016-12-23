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23 Aralık 2016 Cuma 06:05

Devlet Laboratuvarında Yangın Çıktı

Devlet Laboratuvarı'nda yangın çıktı. Akşam satlerinde, bodrum katında başkayan ve nereden çıktığı henüz belli olmayan yangına, itfaiye ve sivil savunma ekipleri müdahele etti.

Devlet Laboratuvarında Yangın Çıktı
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Devlet Laboratuvarı'nda yangın çıktı. Akşam satlerinde, bodrum katında başkayan ve nereden çıktığı henüz belli olmayan yangına, itfaiye ve sivil savunma ekipleri müdahele etti.

Olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT’ye yaptığı açıklamada, yangının Devlet Labaratuvarının bodrum katında çıktığını belirtti.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun bir duman bulutunun oluştuğunu belirten Sucuoğlu, rüzgarın da etkisiyle dumanların batıya doğru ilerlediğini belirterek, dumanın, Kızılbaş, Yenişehir ve Gönyeli bölgesini etkisi altına aldığını kaydetti

Bakan Faiz Sucuoğlu, yoğun duman nedeniyle, astım hastalarına ve üst solunum yolları sıkıntısı çeken vatandaşlara tedbir amaçlı olarak dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu.

Sucuoğlu, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinin de, olay yerinde yaşanacak herhangi bir zehirlenme vakasına karşın alarmda olduğunu açıkladı.

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