Devlet Laboratuvarı Yangınında Detaylar Açıklanacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Genel Başkanı İzzet Türkmen, Devlet Laboratuvarı Dairesi personeli ile yapılan kitle toplantısında alınan kararların bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini kaydetti.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Genel Başkanı İzzet Türkmen, Devlet Laboratuvarı Dairesi personeli ile yapılan kitle toplantısında alınan kararların bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini kaydetti.

Türkmen, Sağlık Bakanlığı’na hitaben yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda yangın esnasında yanan tüm kimyasalların ne olduğunu ve getirilen şirketlerin hangi tahlilleri neye göre yaptığının belgeleriyle birlikte tüm çalışanlara ve sendikaya açıklanması kararı alındığını belirtti.

İzzet Türkmen, “Daire personelinin tümüne ileride yaşayabilecekleri birçok hastalık ve ölüme karşı ömür boyu sürecek ‘Özel Sağlık ve Hayat Sigortası’nın yapılmasını, yeni yapılacak Devlet Laboratuvarı inşası boyunca projelendirmeden itibaren, oluşturulacak komite içerisinde daire personelinin de bulunması gerektiği konusunda görüş birliğine varmıştık” ifadelerini kullandı.

Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangın neticesinde oluşan etkileri 10 Şubat tarihli açıklamalarında daha önce belirttiklerini hatırlatan Türkmen, bu yazı öncesi ve akabinde sendikalarının Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’ndan randevu talep ettiğini ancak taleplerinin sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Türkmen, bu bağlamda, geçen bu süreç içerisinde Devlet Laboratuvarı Müdürü Mehmet Tatar’ın sağlık sorunu gündeme gelmesi üzerine,Sağlık Bakanlığı’nın sendikanın talebi olan “Devlet Laboratuvarı personelinin başka bir daireye taşınması” konusunu kendi fikriymiş gibi açıklamalarda bulunduğunu savundu.

Tatar’ın ciddi bir durumunun olmaması ve bir an önce sağlığına kavuşarak, görevinin başına dönmesi temennisinde bulunan Türkmen, şöyle devam etti:

“Bilindiği gibi yasalarımızda, bir çalışan için yapılan uygulamanın aynı koşullardaki diğer personele de aynen uygulanması gerektiği yazılmaktadır. Sendikamız ve çalışanlarımız Sayın Tatar’a yapılan uygulamanın tüm personel içinde yapılması gerektiğini düşünmekte ve ivedi olarak kurul tarafından sevklerinin yapılmasını talep etmektedir.”

Türkmen, Sağlık Bakanlığı personeli yönelik “diyalog yollarını kapatma, randevu vermeme ve kurumumuzla ilgili mesnetsiz tavır alma” eleştirisinde bulundu.