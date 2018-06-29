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Devlet Laboratuvarı Projesi ihale dosyası hazırlanması için sözleşme imzalandı

Devlet Laboratuvarı Projesi ihale dosyası hazırlanması için sözleşme imzalandı

29 Haziran 2018 Cuma 10:07
Devlet Laboratuvarı Projesi ihale dosyası hazırlanması için sözleşme imzalandı

SÖZLEŞMEYE SAĞLIK BAKANI BESİM İLE PROJE MÜELLİFLERİ İMZA KOYDU

HEDEF, PROJENİN YILSONU TAMAMLANMASI, 2019 İLK AYLARINDA İHALEYE ÇIKARAK, BİNANIN YAPIMINA BAŞLANMASI VE BİNANIN 1 YIL İÇİNDE BİTMESİ

BESİM : “TEMMUZDA DEVLET LABORATUVARI’NIN EKSİK CİHAZLARI İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK, ANALİZLERİ YAPMAK İÇİN BİNANIN BİTMESİ BEKLENMEYECEK”

Devlet Laboratuvarı Projesi ihale dosyası hazırlanması için sözleşme, bugün Sağlık Bakanlığı ve proje müellifleri arasında imzalandı.

Lefkoşa’da Esnaf Sitesi bölgesinde Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) için başlatılan binanın genişletilerek Devlet Laboratuvarı’na dönüştürülmesini içeren projenin ihale dosyasının yılsonunda tamamlanarak 2019’un ilk aylarında ihaleye çıkılması ve binanın bir yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, laboratuvardaki eksik cihazlar için temmuz ayında ihaleye çıkacaklarını, analizler için yeni binanın bitmesinin beklenmeyeceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı‘nda yer alan imza töreninde sözleşmeye Sağlık Bakanı Filiz Besim, proje müellifleri Mimar Hasan Erhan, İnşaat Mühendisi Özgün Akcan, Elektrik Mühendisi Abdullah Ömer Balkır ile Makine Mühendisi Cemil Çağra imza koydu.

Törende, bakanlık ve Devlet Laboratuvarı yetkilileri de hazır bulundu.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, Devlet Laboratuvarı’nın önemine değinerek, Devlet Laboratuvarı’nın yaklaşık 1,5 yıl önce yanması ardından çok küçük bir yere taşınarak, eksik cihazlarıyla çok zor hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

Devlet Laboratuvarı’nın şu anda verdiği hizmetlerin de yeterli olmadığına işaret eden Besim,  Devlet Laboratuvarı’nın yaptığı işlerin çok önemli olduğunu ve sağlığın ne kadar korunabildiğinin orada yapılan işlerle görülebildiğini kaydetti.

BAZI ANALİZLER YAPILAMIYOR

Devlet Laboratuvarı konusunda göreve geldikleri günden bu yana, durumu net algılayıp üzerine nasıl gidileceği ve sorunları nasıl çözebilecekleri konusunda çalışmalar yaptıklarını aktaran Besim, Devlet Laboratuvarı’nda yanan bir takım cihazlar nedeniyle kanda uyuşturucu, suda bazı analizler ve buna benzer bazı önemli analizlerin yapılamadığını vurguladı.

Besim, Devlet Laboratuvarı konusunda çok çalıştıklarını, Türk Ajansı Kıbrıs’ın yeni binası olarak planlanan ancak bir takım nedenlerle tamamlanmayıp karkas halinde duran binanın kendilerine devredilmesi için yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlandığını anlattı.

Besim, söz konusu binanın tamamlanması için, daha önce binanın projesini yapan müelliflerle çalışmaya devam etmeyi uygun gördüklerine işaret ederek, 2 bin 400 metrekare büyüklüğündeki karkas binanın 5 bin metrekare daha genişletilerek fiziki alt yapının yeterli olması için çalışma yapıldığını kaydetti.

Yapılan çalışmaların şu anda iyi bir aşamada olduğuna dikkat çeken Besim, bir ihale dosyası hazırlaması için sözleşmenin, proje müellifleri ile imzalanacağını söyledi.

Danışmanlık hizmeti alacakları firma ile proje müelliflerinin eş zamanlı çalışmasını hedeflediklerini ifade eden Besim, projeyi yılsonu tamamlayarak, 2019 ilk aylarında ihaleye çıkmak ve binanın yapımına başlayarak, 1 yıl içinde de bitirmek hedefinde olduklarını anlattı.

TEMMUZ AYINDA CİHAZLARIN ALIMI İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK

Bakan Besim, Temmuz ayında ise Devlet Laboratuvarı’nın eksik cihazları için ihaleye çıkacaklarını söyleyerek, cihazlar alındıktan sonra analizleri yapmak için binanın bitmesini beklemeyeceklerini sözlerine ekledi.

ERHAN

Proje Ekibi Sorumlusu ve Mimar Hasan Erhan da, Devlet Laboratuvarı’nın önemine işaret ederek, Devlet Laboratuvarı’nın günün ihtiyaçlarına uygun tamamlanabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Proje ekibi olarak, binanın tek aşamada, etaplara bölünmeden yapılması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Erhan, herhangi bir sorun yaşanmaması adına da binanın bakımlarının zamanında yapılması gerektiğini kaydetti.

SERGEÇ

Devlet Laboratuvarı Sorumlu Müdürü Ayşe Sergeç de, 22 Aralık 2016’da yanan Devlet Laboratuvarı’nın çalışmalarını bir süredir Veteriner Dairesi’nde sürdürdüğünü belirterek, yaşanan sıkıntılara değindi ve bazı analizlerin yapılamadığını vurguladı.

En büyük beklentilerinin en kısa zamanda yeni binanın tamamlanması ve gerekli araç gerecin temin edilmesi olduğunu ifade eden Sergeç, Bakan Filiz Besim’in bu konudaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getrdi.

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Son Güncelleme: 29.06.2018 13:55
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