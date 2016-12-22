Devlet Laboratuarı'nda Yangın



Lefkoş'da Devlet Laboratuarı'nda bugün akşam saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. YANGINA itfaiye tarafından zamanında müdahale edilmesi önemli bir felaketi önledi. İtfaiye'nin çabası ile yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak, Devlet Laboratuarı'nda bulunan kimyasalların yanması nedeniyle, tedbir amaçlı olarak sivil halk bölgeden uzaklaştırılıyor. Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da yangın alanına gitti. Kimyasalların da yanması ile birlikte bölgede önemli bir sis bulutu oluştu, yangın, çevrede paniğe neden oldu.( detaylar paylaşılacak)Fotoğraf: Çağıl GünalpYenidüzen