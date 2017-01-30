Devlet İlgi Göstermedi



Lefkoşa Surlariçi Akkavuk Mahallesi’nde insani olmayan koşullarda yaşatan yaşlı Özkın kardeşlerin evinden belediye dört kamyon çöp temizledi, başka da ilgilenen kurum olmadıSADECE BELEDİYE:Lefkoşa Türk Belediyesi yaşlı çiftin eksikliklerini tamamlamak, evlerini daha yaşanır yapmak adına yoğun bir çaba harcadı. Sağlık sorunları yaşayan, kendi bakımlarını yapmaktan aciz kardeşlerin sahiplenmesi için belediye dışında hiçbir devlet kurumu adım atmadıTAMAMEN KAYITSIZ: Lefkoşa Türk Belediyesi’nin girişimlerine rağmen, devletin sosyal yaşamı düzenleyen kurumları olaya kayıtsız kaldı. Belediye ekipleri, yaşlı kardeşler evdeyken, bakım onarım çalışması yapmanın mümkün olmadığını belirttiHARMANCI İSYAN ETTİ: LTB Başkanı Mehmet Harmancı, evin yaşanabilir olması için çaba harcadıklarını belirterek, “Bugün bir kez daha devletin farklı kademeleri ile istişare edeceğiz sonuç alamaz isek, belediye olarak bizler her türlü hukuk mücadelesini vereceğiz” dediBahadır AYNABaşkent Lefkoşa’da yaşayan Emine- Erhan Özkın kardeşlerin dramı, günlerdir ülke gündemini meşgul ediyor.Evlerindeki bir yangının ardından ortaya çıkan görüntüler, iki yaşlı kardeşin, insani olmayan koşullarda yaşadığını ortaya koymuştu. Evde cirit atan fareler, yıkık dam, kapısı olmayan mutfak, haberi okuyan herkesin yüreğini dağladı.Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, yangının hemen ardından eve ulaşırken, iki günde toplam dört kamyon çöp temizlemeyi başardı.Evin boya ve badanası yanında, yıkık- dökük yanlarını da gidermek için kolları sıvayan belediye çalışanları, hafta sonu da yaşlı kardeşlerle birlikte mesai yaptı.Sadece belediyeLefkoşa Türk Belediyesi yaşlı kardeşlerin eksikliklerini tamamlamak, evlerini daha yaşanır kılmak için yoğun bir çaba harcadı.Buna karşın, sağlık sorunları yaşayan, kendi bakımlarını yapmaktan aciz kardeşlerin sahiplenmesi için belediye dışında hiçbir devlet kurumu adım atmadı.Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, belediye ekiplerinin yoğun çabalarına teşekkür ederken, “devletin hiçbir kurumunun adım atmama kararlılığını” eleştirdiHarmancı isyan ettiLefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı, üç günde evden dört kamyon çöp atıldığını söyledi.İki yaşlı kardeşin, hiçbir şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılamayacak noktada olduğunu belirten harmancı, “İki yaşlı ve günlük ihtiyaçlarına ve geleceklerine yönelik kararları tek başına alamayacak durumda olan yurttaşımızın yaşadığı ev… Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri 2 günde evden 4 kamyon çöp çıkarmıştır, hiç kimsenin el atmadığı sahip çıkmadığı gözünü kulağını kapattığı bu evden” ifadelerini kullandı.“Devlet kurumları nerede?”Harmancı, belediye ekiplerinin yoğun çabalarını takdir ederken, “hiçbir şey yapmama kararlılığındaki devlet kurumlarını” da eleştirdi.Harmancı, belediye çalışanlarının, “Yaşlı amcanın ve teyzenin direnişlerine ve bunun karşısında devletin hiçbir kurumunun hiçbir şey yapmama kararlılığına rağmen” belediye çalışanlarının çabasını, azmini ve insanlara hizmet aşkını takdir etti.“İstediğimiz ise basit”Devlet kurumlarına eleştirilerini sürdüren Mehmet Harmancı, “istediğimiz basit” diyerek şu görüşleri sıraladı:“Sosyal devletin; beslenme, barınma, sağlık gibi gereksinimleri açık olan bu kişilerin, bu ihtiyaçları olduğunu belgelemesi. Yani çıplak gözle gördüklerini kağıda dökmesi.Evet teyzemiz ve amcamız evden çıkmak istemiyor, hiçbir koşulda yardım kabul etmiyor ama bu şartlarda bunun mümkün olmadığı gerçeğini bilmemiz gerek.Kendi yaşamları ve hatta çevre sakinleri açısından ciddi riskleri barındıran bu durum karşısında gerekirse devlet bir mahkeme emri ile evden yaşayan teyzemizin ve amcamızın bakımı konusunda karar almalı.Bugün bir kez daha devletin farklı kademeleri ile istişare edeceğiz sonuç alamaz isek, belediye olarak bizler her türlü hukuk mücadelesini vereceğiz. Dün tekrar bölgeyi ve evi ziyarete gittim.Evin yapımı ve tamiri içinde yaşayanlar evden ayrılmadan mümkün değil.İlk günden beri Lefkoşa belediye emekçilerinin insan üstü çabaları ve zor koşullarda sadece insanlık adına yaptıkları ile gurur duyuyorum. Ekip arkadaşlarıma minnettarım.”Kaynak : Havadis