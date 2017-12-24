DEVLET HASTANESİNE YENİ TETKİK CİHAZI

NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNE “GE DİSCOVERY NM 630 ÇİFT BAŞLI SPECT GAMMA CAMERA” KURULDU



Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “Nükleer tıp” bölümüne “GE Discovery NM 630 çift başlı SPECT Gamma Camera” kuruldu.



Yapılan açıklamaya göre, en son teknolojik özelliklere sahip bu cihaz, yüksek hasta konforu ve görüntüleme kalitesiyle adadaki muadillerinin en iyisi olarak yarından itibaren halkın hizmetinde olacak.





Bu cihaz ile yapılabilecek görüntülemeler şöyle, “Genel SPECT görüntüleme, Beyin SPECT, Safra Kesesi EF analizleri, Böbrek analizi, Tiroıd tektiki, Paratiroit tektiki, Akciğer perfuzyon tektiki, Kemik sintigrafisi, Iyot 131 ile tüm vücut tarama”