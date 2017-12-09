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Devlet Hastanesi'nde Bir İlk

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir ilk gerçekleşti. Ortopedi servisinde ilk kez yapılan skolyoz ameliyatı ile 17 yaşındaki Mısra Asilsoy sağlığına kavuştu. Kaynak: Devlet Hastanesi'nde bir ilk

Devlet Hastanesi'nde Bir İlk

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir ilk gerçekleşti. Ortopedi servisinde ilk kez yapılan skolyoz ameliyatı ile 17 yaşındaki Mısra Asilsoy sağlığına kavuştu. Kaynak: Devlet Hastanesi'nde bir ilk

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:13
Devlet Hastanesi'nde Bir İlk
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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir ilk gerçekleşti. Ortopedi servisinde ilk kez yapılan skolyoz ameliyatı ile 17 yaşındaki Mısra Asilsoy sağlığına kavuştu.

Başhekim Yardımcısı Dr.Cenk Soydan’ın konu ile verdiği bilgi şu şekilde;

13 Kasım 2017 tarihinde hastanemiz ortopedi servisinde yapılan skolyoz ameliyatı ile ülkemiz sağlık servislerinde yapılmayan bir tedavinin daha başladığını müjdelemek isteriz;

Mısra Asilsoy isimli 17 yaşındaki hastamızın ameliyatı olduktan ve tüm kontrolleri yapıldıktan sonra sağlığına tam anlamıyla kavuşması üzerine bu açıklamayı yapıyoruz:

Hastamızın Açıklığı sağa bakan 42 derece iatreojenik skolyozu mevcuttu. Prof. Dr. Yetkin Söyüncü (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi) eşliğinde 13.10.17. tarihinde hastanemizde ortopedi servisinde ki uzman hekimlerce ameliyat gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında “Nöromonitorizasyon eşliğinde deformite düzeltme, posterior enstrumentasyon ve füzyon” yapılmıştır. Ameliyat sonrası 1ci gün önce yatak kenarına oturtulmuş, takiben korsesiz yürütülmüştür. Ameliyat sonrası 5ci gün hastamız taburcu edilmiştir. Düzenli kontrollerimize gelen hastanın 3cü haftada okuluna başlamıştır.

Bu ameliyat hastanemizde bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bu sayede artık bu ve benzer vakaların yurt dışına sevki kalkmış, hastalarımız, otellerde beklemeden ve ekstra maddi külfetten kurtulmuş olacaklardır.

Özelde ortopedi genelde hastane idaresi olarak olaydan duyduğumuz memnuniyeti ekteki fotoğraflarla paylaşmak ihtiyacı duyarak sayın halkımıza bilgi olarak sunarız.

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Kaynak: Devlet Hastanesi'nde bir ilk

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