Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun “Oldu Da Bitti Maşallah” Skeci Sahnelendi

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Halk Dansları Topluluğu, Mehmet Levent’in yazdığı ve Devlet Halk Dansları Yönetmeni Serhat Kozoğlu’nun yönettiği “Oldu da Bitti Maşallah” isimli folklorik skeci sahneledi.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1930’lu yıllarda geçen, Kıbrıslı Türklerin sünnet töreni hakkındaki gelenek ve göreneklerini canlandırarak anlatan folklorik skeç, izleyenleri geçmişte bir yolculuğa çıkardı.

AKM’de iki gece sahnelenen skeç, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’in açış konuşmasıyla başladı. Skeci, Talim Terbiye Dairesi Müdürü Havva Dağsever, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan, oyunun yazarı Osman Levent, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber ile geniş bir izleyici topluluğu izledi.