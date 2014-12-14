Devlet Halk Dansları Topluluğu, Folklorik Skeç “Oldu Da Bitti Maşşallah”ı Sahneliyor

Devlet Halk Dansları Topluluğu, “Oldu da Bitti Maşşallah” isimli folklorik skeci sahneliyor

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesi altında faaliyet gösteren Devlet Halk Dansları Topluluğu Mehmet Levent’in yazdığı ve Devlet Halk Dansları Yönetmeni Serhat Kozoğlu’nun yönettiği “Oldu da Bitti Maşşallah” isimli folklorik skeci sahneliyor.

Halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek skeç 16-17 Aralık tarihlerinde saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.