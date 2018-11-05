3 KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YARIŞMANIN BAŞARI ÖDÜLLERİ ORTAŞ, GÜRSEV VE SEFER’İN OLDU

YARIŞMA SERGİSİ 12-22 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA LEFKOŞA AKM’DE

26 KATILIMCININ 68 ESERİ SERGİLENMEYE DEĞER BULUNDU

XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

3 kategoride gerçekleştirilen Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Seral” isimli fotoğrafıyla Nilgün Ortaş’ın, Mansiyon ise “Masumiyet” isimli fotoğrafıyla Emel Sefer’in oldu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülüne “Pray” isimli fotoğrafıyla Alev Emre Gürsev ve Mansiyona da “Horses” isimli fotoğrafıyla Ayla Merttürk layık görüldü.

Gölge ve Silüet kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Angel” isimli fotoğrafıyla Emel Sefer’in, Mansiyon da “Kuş” isimli fotoğrafıyla Dolgun Dalgıçoğlu’nun oldu.

XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü yarışmaya Gölge ve Silüet kategorisinde katılan “Dancing Silhouettes” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual’ın olurken Kültür Dairesi Özel Ödülü de yarışmaya Gölge ve Silüet kategorisinde katılan “Tiyatro” isimli fotoğrafıyla Osman Yüksek’in oldu.

Ziya Rızkı Özel Ödülü yarışmaya Serbest (Renkli) kategorisinde katılan “Sunset Harmony” isimli fotoğrafıyla Atilla Karaderi’nin oldu.

En Fazla Eseri Sergilenmeye Değer Bulunan Fotoğrafçı Ödülünü almaya da toplam 7 eseri sergileme alan Buket Özatay layık bulundu.

Seçici Kurul, ödüllü fotoğraflar ile birlikte Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde 23, Serbest (Renkli) kategorisinde 24, Gölge ve Silüet kategorisinde ise 21 fotoğrafı sergilemeye layık buldu.

SERGİ 12 ARALIK’TA

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 12 ile 22 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Ödül töreninin tarihi önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Seçici kurulun 52 katılımcının 710 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler neticesinde; toplam 26 katılımcının 68 eseri sergilenmeye değer buldu.