Devlet Fotoğraf Yarışması’na 76 Başvuru

KÜLTÜR DAİRESİ, 24. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SEÇİCİ KURULU’NDA YER ALMAK ÜZERE KKTC’YE DAVET ETTİĞİ DOÇ. SEÇKİN TERCAN, EBRU CEREN UZUN UYSAL VE AKIN ACAR İLE SÖYLEŞİ DÜZENLİYOR

YARIŞMA SONUÇLARININ DA HAZIR OLMASI HALİNDE AÇIKLANMASI HEDEFLENEN SÖYLEŞİ 29 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE YER ALACAK

Kültür Dairesi’nin, 24 yıldan bu yana her yıl aralıksız düzenlediği ve bu yıl ilk kez üç farklı kategoride gerçekleştirdiği 24. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne 76 başvuru yapıldığı açıklandı.

Yarışmaya başvuru süreci 21 Kasım’da tamamlandı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk kez dijital olarak kabul edilen ve 76 başvuru gelen yarışmanın seçici kurul üyeleri Doç. Seçkin Tercan, Ebru Ceren Uzun Uysal ve Akın Acar, 29 Kasım Cumartesi günü değerlendirmeleri yapacak.

Seçici kurul üyeleri aynı gün saat 16.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde söyleşiye de katılacak.

Değerlendirmelerin tamamlanması halinde sonuçların söyleşi sırasında açıklanacağı belirtildi.

Seçici kurulda yer alan ve söyleşiye de katılacak sanatçı ve akademisyenlerin 1978 yılında KKTC’de doğan ve İstanbul’da yaşayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Seçkin Tercan, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Araştırma Görevlisi Ebru Ceren Uzun Uysal ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni uluslararası alanda ödülleri olan Fotoğraf Sanatçısı Akın Acar olacağı kaydedildi.

Fotoğraf sanatçılarının ve fotoğrafa ilgi duyanların davet edildiği söyleşide seçici kurul üyeleri, fotoğraf sanatıyla ilgili görüş ve düşüncelerinin yanı sıra KKTC’de fotoğraf deneyimlerini de paylaşacak.

SERGİ 23 ARALIK-2 OCAK

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda ödül almaya ve sergilemeye değer bulunacak eserler 23 Aralık–2 Ocak tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda sergilenecek. Ödüller de serginin açılışında verilecek.