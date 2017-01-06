DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ AÇILDI

Kültür Dairesi’nin düzenlediği 26. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi dün İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, UBP Milletvekili Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi ve Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’in da katıldığı gecede ödül kazananlara ödül heykelcikleri verildi.

TUNÇALP: “KATILIM HER GEÇEN YIL ARTIYOR”

Gecede konuşan Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp her geçen yıl yarışmaya katılımın arttığını kaydetti.

Kültür Dairesi olarak fotoğraf sanatına destek vermeyi görev bildiklerini anlatan Tunçalp, Daire’nin kapılarının tüm sanatçılara açık olduğunu ifade etti.

Tunçalp etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

BEROVA: “AMAÇ SANAT ORTAMINA CANLILIK KAZANDIRMAK”

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova da gecede yaptığı konuşmada, yarışmanın Kıbrıs Türk fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, sanat ortamına canlılık kazandırmak ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlendiğine işaret etti.

“Pek çok Kıbrıslı Türk fotoğrafçının yurt dışında katıldığı yarışmalarda ödüllere layık görülmesi ve bu sayede KKTC ismini başarı ile tanıtması bizleri gururlandırmaktadır” diyen Berova, bu yılki yarışmaya 58 fotoğrafçının üç farklı kategoride 756 eserle katıldığını kaydetti.

“Fotoğrafçılık ilk bakışta herkesin yapabileceği bir dal olarak görülebilir ancak iyi çalışmalar, yetenekli kişiler tarafından üretilebilir” diyen Berova, sergilenen çalışmaların hepsinin ödüle layık olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Bu yıl üç kategori yanında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Kültür Dairesi Özel Ödülü de verildiğine işaret eden Berova, “Bizleri bu önemli sanatla tanıştıran ve ilgimizin artmasına vesile olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı saygı sevgi ve rahmetle anıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, Radyo Vatan, Mümüne Özerdağ Yağlı ve Mehmet İlkerli’ye teşekkür belgesi verilen etkinlikte daha sonra serginin açılışı yapıldı.

KAZANANLAR…

Fotoğraf Sanatçıları Doç. Ozan Bilgiseren, Serkan Turaç ve Ahmet Bozkurt’un jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın sonuçları 5 Aralık 2016’da açıklanmıştı.

Buna göre Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülünü “Details of Winter” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz, Mansiyonu ise “Thoughts” isimli fotoğrafıyla Laden Uyguroğlu almaya hak kazanmıştı.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülünü “Misty Lake” isimli fotoğrafıyla Altuğ Galip ve Mansiyonu da “Hamnoyview” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz layık görülmüştü.

Bizi Gülümseten Anlar kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Gençlik Kulübü” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in, Mansiyon da “Coffee Break” isimli fotoğrafıyla Altuğ Galip’in olmuştu.

Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde yarışan “Still Humanity” isimli fotoğrafıyla Nedim Enginsoy’un, Kültür Dairesi Özel Ödülü de Serbest (Renkli) kategorisinde yarışan “Birds Eye View” isimli fotoğrafıyla Saydam Soy’un, “En Fazla Eseri Sergilenmeye Değer Bulunan Katılımcı Ödülü” toplam 10 eseri sergileme alan Mehmet Gökyiğit’in ve Jüri Özel Ödülü de Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde yarışan “Birleşik Kıbrıs” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in olmuştu.

Dün akşam açılan sergi 13 Ocak 2016 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.